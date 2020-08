TOP 100 TMW - Milinkovic, centrocampista totale. De Vrij certezza. Posizioni dalla 40^ alla 36^

vedi letture

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 40 alla 36:

40 - STEFAN DE VRIJ

Inter, media voto: 6.25

Del trio di difesa di Conte è il migliore. L'olandese, a differenza di Skriniar e Godin, non palesa mai problemi con la difesa a 3, avendola già sperimentata con l'Olanda e con la Lazio. Grande classe, si conferma fra i migliori difensori del campionato italiano. Sa anche segnare (4 gol) e quest'anno il fisico lo ha anche aiutato, permettendogli di giocare con continuità senza infortuni.

39 - SOFYAN AMRABAT

Hellas Verona, media voto: 6.25

Arriva a fine agosto dal campionato belga e il suo adattamento è immediato, dando spessore alla mediana di un Hellas Verona sulla carta destinato a retrocedere. Di impressionante continuità, diventa imprescindibile per gli scaligeri e si trasforma in uomo mercato. Alla fine la spunta la Fiorentina.

38 - SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio, media voto: 6.26

Centrocampista devastante, in grado di fare tutto. Rubare palloni, suggerire per gli attaccanti, inserirsi per concludere a rete, dominare nel gioco aereo. Se Lotito per lui ha chiesto 150 milioni ci sarà un motivo. 7 gol e 6 assist, una continuità di rendimento impressionante, unita alla forza fisica. Merita il palcoscenico della Champions.

37 - RODRIGO DE PAUL

Udinese, media voto: 6.26

Da tempo è uno degli uomini mercato dell'Udinese, che la scorsa estate è riuscito a trattenerlo mentre a gennaio è stato lui stesso a stoppare un eventuale trasferimento. Gioca una prima parte di stagione pessima, si rifà alla grande alla distanza. Complessivamente per lui 7 reti e 6 assist, un bel biglietto da visita, è pronto a spiccare il volo.

36 - LUIGI SEPE

Parma, media voto: 6.26

Conferma la brillante stagione passata. Anzi, la migliora. Non si fa spaventare dalla concorrenza, con l'arrivo a gennaio di Radu. Salta 4 partite per problemi agli adduttori, quando torna si ripresenta con una prestazione da 7.5.