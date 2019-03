TOP 100 TMW - Tris Napoli, Fabian da urlo. Le posizioni dalla 35^ alla 31^

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 35^ alla 31^.

35 - Federico Bernardeschi (Juventus) 6,222 - Il secondo anno è sempre il più difficile? Non lo dite al ragazzo di Carrara, che non a caso ha una media voto migliore di Dybala. Berna è stato determinante soprattutto in Champions, ma anche in campionato ha conquistato un posto da prima scelta nelle gerarchie di Allegri. Se solo segnasse un po' di più... Presenze: 20. Gol: 2. Assist: 3. Minuti giocati: 908.

34 - Dries Mertens (Napoli) 6,229 - A proposito di gol, il belga lo ha appena ritrovato dopo un lungo digiuno. Con le novità tattiche di Ancelotti, lo splendido centravanti degli anni di Sarri è ormai un ricordo. Basterebbe guardare alla casella assist (9, come i gol fatti) per capire però quale sia il peso di Ciro nelle fortune del Napoli. Presenze: 26. Gol: 9. Assist: 9. Minuti giocati: 1614.

33 - Kalidou Koulibaly (Napoli) 6,231 - Qui c'è poco da spiegare. Gli manca ancora il gol in questa stagione, ma nel suo caso non è certo un problema. Il K2, da qualche anno, è diventata la vetta più complicata da scalare per gli attaccanti della nostra Serie A. Presenze: 26. Gol: 0. Assist: 2. Minuti giocati: 2331.

32 - Cristian Ansaldi (Torino) 6,233 - La deviazione di Pulgar gli ha tolto la paternità del gol, contro il Bologna. Anche in questo caso, però, la rete è soltanto una cosa in più, per un giocatore fondamentale nelle dinamiche della propria squadra. L'argentino ha iniziato l'anno con un infortunio, poi ha ingranato la marcia giusta e non ha sbagliato più nulla. Presenze: 16. Gol fatti: 2. Assist: 3 Minuti giocati: 1187.

31 - Fabian Ruiz (Napoli) 6,235 - Arrivato come todocampista, con l'addio di Hamsik ha dovuto prendere in mano le redini del centrocampo di Ancelotti. Nessun problema: fisico e sinistro da urlo, il ragazzo cresciuto nel Betis è senza dubbio tra le rivelazioni del campionato. Presenze: 17. Gol: 3. Assist: 1. Minuti giocati: 1226.