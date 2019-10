Top 50 di Serie A - da Bonucci a Ribéry: la classifica completa

Fonte: In collaborazione con Ivan Cardia

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco la Top 50 alla settima giornata:

1 - RIBERY (Fiorentina) 6,93

2 - ZAPATA (Atalanta) 6,86

3 - SIRIGU (Torino) 6,86

4 - BERARDI (Sassuolo) 6,80

5 - IMMOBILE (Lazio) 6,79

6 - SENSI (Inter) 6,79

7 - LUIS ALBERTO (Lazio) 6,79

8 - DZEKO (Roma) 6,71

9 - CASTROVILLI (Fiorentina) 6,71

10 - MERTENS (Napoli) 6,67



11 -(Fiorentina) 6,6412 -(Torino) 6,6313 -(Fiorentina) 6,6014 -(Juventus) 6,6015 -(Cagliari) 6,5816 -(Fiorentina) 6,5717 -(Hellas Verona) 6,5718 -(SPAL) 6,5719 -(Torino) 6,5720 -(Atalanta) 6,5021 -(Atalanta) 6,5022 -(Atalanta) 6,5023 -(Atalanta) 6,5024 -(Brescia) 6,5025 -(Cagliari) 6,5026 -(Hellas Verona) 6,5027 -(Inter) 6,5028 -(Juventus) 6,5029 -(Milan) 6,5030 -(Roma) 6,5031 -(Roma) 6,5032 -(Fiorentina) 6,4333 -(Lazio) 6,4334 -(Parma) 6,4335 -(Inter) 6,4036 -(Juventus) 6,4037 -(Hellas Verona) 6,3638 -(Inter) 6,3339 -(Napoli) 6,3040 -(Napoli) 6,3041 -(Sassuolo) 6,3042 -(Roma) 6,2943 -(Bologna) 6,2944 -(Cagliari) 6,2945 -(Hellas Verona) 6,2946 -(Hellas Verona) 6,2947 -(Inter) 6,2948 -(Inter) 6,2949 -(Inter) 6,2950 -(Juventus) 6,29