Top 50 di Serie A - Dal 20° al 16°: Belotti leader granata. Rinascita Veloso

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 20 alla numero 16:



20 - PIERLUIGI GOLLINI

Atalanta, media voto 6,50

L'anno scorso ha vinto alla distanza il confronto con Berisha, costringendo l'albanese a trovare spazio altrove. Ed è arrivata anche la convocazione in Nazionale. Prestazioni maiuscole, contro la Roma addirittura eccezionale.



19 - ANDREA BELOTTI

Torino, media voto 6,57

Uomo Toro. Segna e trascina la squadra. È partito forte, segnando 5 reti in 7 partite, vincendo quasi da solo la delicata partita contro il Milan. Considerando anche i preliminari di Europa League è già in doppia cifra. L'anno scorso, per fare un paragone, servì aspettare marzo per vederlo in doppia cifra. Mai come questa volta il suo valore si avvicina ai 100 milioni della clausola del contratto firmato nel 2018. Il record complessivo del 2016-17, 28 reti, può essere ampiamente superato.



18 - ETRIT BERISHA

SPAL, media voto 6,57

Il duello con Gollini l'anno scorso è stato vinto dall'italiano. Ha trovato subito collocazione in Serie A, con la SPAL che cercava un rimpiazzo affidabile di Viviano. Fin qui una delle poche note positive degli estensi: poche incertezze e prestazioni in alcuni casi notevoli, su tutte quella contro la Juventus.

17 - MIGUEL VELOSO

Hellas Verona, media voto 6,57

Mai visto il portoghese così in Serie A. È il leader dell'Hellas, segna e fa segnare. Salva gli scaligeri all'esordio, mette paura la Juventus a casa sua, indirizza la sfida contro la Sampdoria in favore dei suoi. A 33 anni brilla come non mai.

16 - NIKOLA MILENKOVIC

Fiorentina, media voto 6,57

Anche nei momenti di maggior difficoltà, sotto il profilo dei risultati, è stato positivo. Il difensore serbo sta notevolmente crescendo e nell'ultima partita è stato decisivo anche in zona gol.