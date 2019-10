Top 50 di Serie A - Dal 40° al 36°: Elmas, che impatto. Rrahmani sorprende

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 50 alla numero 46:

40 - FERNANDO LLORENTE

Napoli, media voto 6,30

Arrivo dell'ultim'ora, Ancelotti lo ha sempre impiegato e in due circostanze lo ha lanciato dal primo minuto. Partenza bruciante con un assist all'esordio e doppietta alla seconda partita. Preziosa alternativa agli attaccanti titolari.

39 - ELJIF ELMAS

Napoli, media voto 6,30

Visione di gioco e personalità per questo macedone che non ha pagato per nulla il passaggio dal campionato turco a quello italiano. Recupera palloni e detta i tempi. Ha solamente 20 anni, il futuro è suo.

38 - KWADWO ASAMOAH

Inter, media voto 6,33

Ritrova Antonio Conte che nel periodo juventino lo aveva trasformato da mezz'ala a esterno di un centrocampo a cinque. Il suo rendimento è decisamente migliorato rispetto alla passata stagione. Nonostante l'arrivo di Biraghi il ghanese è saldo nel suo ruolo di titolare.

37 - AMIR RRAHMANI

Hellas Verona, media voto 6,36

Una delle sorprese del campionato italiano. In pochi lo conoscevano, le sue prestazioni stanno dando ragione a chi ci ha scommesso. Ha fin qui saltato solamente 11 minuti. Prestante fisicamente, bravo nel gioco aereo, dimostra anche notevole personalità.

36 - JUAN CUADRADO

Juventus, media voto 6,40

Sta diventando un punto fermo di Maurizio Sarri che ha trovato il sostituto perfetto di Cancelo sulla corsia destra. Dopo il fisiologico ambientamento al nuovo ruolo e un impiego da esterno alto, le ultime tre partite lo hanno visto sempre fra i migliori. Promosso anche nel derby d'Italia.