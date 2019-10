Top 50 di Serie A - Dal 50° al 46°: Bonucci fra gli interisti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 50 alla numero 46:

50 - LEONARDO BONUCCI

Juventus, media voto 6,29

L'arrivo di Matthijs de Ligt non lo turba più di tanto. Anzi, l'olandese lo osservi e impari. L'infortunio di Chiellini lo porta ad essere il leader del reparto arretrato, cosa che gli piace e svolge come sempre molto bene.

49 - MILAN SKRINIAR

Inter, media voto 6,29

Stakanovista di Antonio Conte. Sempre presente, mai sostituito. Non ha pagato il passaggio alla difesa a tre, soprattutto nelle prime quattro partite ha dato un contributo più che positivo.

48 - LAUTARO MARTINEZ

Inter, media voto 6,29

Il Toro sta crescendo a vista d'occhio. La partita contro la Juventus è stata una delle sue migliori da quando è all'Inter. Non ha il posto assicurato, dato l'arrivo di Alexis Sanchez, ma di questo passo è difficile toglierglielo. Sette presenze e due gol.

47 - SAMIR HANDANOVIC

Inter, media voto 6,29

Quattro gol subiti, altrettanti clean sheet. Lo sloveno dà sicurezza al reparto e quando è chiamato in causa si dimostra importante. Vedere la partita contro la Lazio nella quale ha dato un contributo rilevante al successo dei nerazzurri.

46 - MARCO SILVESTRI

Hellas Verona, media voto 6,29

La Serie A l'aveva assaggiata a Cagliari cinque anni fa. A Verona nel 2017-18 solo due presenze e sette gol al passivo. Questa è di fatto la sua prima stagione nel massimo campionato e si sta rivelando di grande affidabilità. Solo cinque reti al passivo per il portiere della squadra candidata da molti come cenerentola del torneo.