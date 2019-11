Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al terzo posto troviamo Salvatore Sirigu



TERZO POSTO - SALVATORE SIRIGU (Torino) 6,83

Se il portiere è il migliore in campo c'è da preoccuparsi. Se il portiere è il terzo miglior giocatore della Serie A c'è un problema. E infatti la stagione del Torino non si può fin qui definire memorabile. Fortuna che c'è Salvatore Sirigu a metterci più di una pezza. Come un anno fa l'estremo difensore si conferma affidabile, da Nazionale. E il duello a distanza con Donnarumma per gli Europei è già iniziato. Il milanista è avanti nelle gerarchie di Mancini e questo Sirigu lo sa bene: la media voto lo vede avanti di 0,51: non poco. Due sole le insufficienze fin qui, nemmeno gravi. Incredibile invece la sua prestazione nel derby dove quasi riusciva a regalare ai granata il pareggio.

Il campionato di Salvatore Sirigu

Presenze: 12

Reti subite: 17

Minuti giocati: 1080'

Miglior voto: 8 (contro la Juventus)

Peggior voto: 5.5 (due partite)