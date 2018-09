Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Torino, Ljajic al Besiktas affare per l'ex Roma: guadagnerà il doppio - Leggi la news, CLICCA QUI! Genoa, Piatek: "Un solo obiettivo. Giocare sempre,...

TOP NEWS Ore 13 - Juve, Marcelo-Rabiot per gennaio. Zenit su Marchisio

Spezia, i convocati di Marino: prima chiamata per Bidaoui

Venezia, i convocati di Vecchi: Zampano e Litteri out

Brescia, i convocati di Suazo: out Sabelli e Torregrossa

Padova, i convocati di Bisoli per il match contro il Venezia

Cittadella, Adorni: "Non sono stupito dai buoni risultati"

Le pagelle della Cremonese - Strefezza super, Emmers in ombra

Lecce, tentativo in extremis della Ternana per Chiricò

Perugia, risoluzione per Del Prete

Palermo, Tedino: "Ci hanno messo in difficoltà, ma gran risposta dei miei"

Cosenza, i convocati di Braglia per il match contro il Verona

Perugia, Konate in prestito al Rieti

Palermo, Mazzotta: "Per un palermitano è bellissimo segnare in casa"

Salernitana, i 24 convocati di Colantuono per Lecce: resta fuori Bellomo

Lecce, Liverani convoca 24 calciatori per la sfida alla Salernitana

Napoli, Ancelotti: "Sorteggio? Al Psg non stanno brindando" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Atalanta, l'eliminazione in Europa costa dieci milioni di euro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Genoa, Piatek: "Un solo obiettivo. Giocare sempre, segnare in ogni gara" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Torino, Ljajic al Besiktas affare per l'ex Roma: guadagnerà il doppio - Leggi la news, CLICCA QUI!

