Torino, accoppiata verdeoro per il presente ed il futuro della difesa

Una delle costanti del Torino di questo avvio di stagione risiede nella coppia difensiva che Giampaolo ha individuato come quella titolare. Nonostante la maggiore esperienza degli altri interpreti, infatti sia Bremer che Lyanco rappresentano la prima scelta per il tecnico dei granata sino ad essere diventati indispensabili. Il paradosso risiede nel fatto che entrambi siano stati oggetto di interessamenti approfonditi nel corso dell’estate, specie da parte di club di Premier League come il Fulham e l’Everton che avrebbero voluto strapparli a Cairo. Missione fallita, e che in casa Torino si cercherà di annullare anche in vista del futuro rinnovando il contatto ai due giocatori nella speranza di una assoluta consacrazione. Una coppia verdeoro che i granata vogliono tenersi molto stretta.