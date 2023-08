Torino, altro prestito per Ilkhan: il centrocampista torna in patria al Basaksehir

Nuova cessione in vista per il centrocampista del Torino Emirhan Ilkhan, che è in procinto di lasciare ancora i granata dopo il prestito alla Sampdoria della seconda parte della scorsa stagione, questa volta per tornare in patria. Come riporta il sito turco aspor.com.tr, il centrocampista avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'Istanbul Basaksehir, pronto a prelevarlo.

Ilkhan lascia così Torino per un nuovo prestito e tornerà in patria, dove il club di Cairo spera possa avere più spazio per avere continuità che a Torino non avrebbe avuto.