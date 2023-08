ufficiale Torino, nuovo addio a Ilkhan. Andrà in prestito all'Istanbul Basaksehir

Nuova cessione in vista per il centrocampista del Torino Emirhan Ilkhan,, che lascia ancora i granata dopo il prestito alla Sampdoria della seconda parte della scorsa stagione, questa volta per tornare in patria. Il centrocampista andrà a rafforzare l'Istanbul Basaksehir, come confermato dall'account Twitter ufficiale granata: