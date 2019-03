© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta contro il Frosinone: "Il Frosinone ci ha messi in difficoltà nel primo tempo, grazie anche alla spinta del proprio pubblico. Poi però nell’intervallo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa in più e siamo riusciti a ribaltarla. Belotti? È un bomber, ma non ritrovato oggi, è già da un po’. Lo porterei in Nazionale? Tutta la vita. Il suo secondo gol di oggi è da album delle figurine Panini".