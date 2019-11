© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, che ha parlato dei problemi dei granata nell'ultimo periodo: "Impareremo dagli errori fatti contro l'Inter e sapremo far sorridere di nuovo i nostri tifosi. Il giocatore si è detto poi molto emozionato per aver indossato la fascia da capitano e ha infine fatto un appello ai tifosi: "Le critiche sono normali quando si perde ma sarebbe meglio stare tutti uniti".