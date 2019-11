Torino, Belotti cerca il recupero lampo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un momento di oggettiva difficoltà, il Torino si aggrappa alle sue certezze e spera nel recupero lampo del Gallo Belotti. La trasferta di Genova contro il Grifone rappresenta per i granata un crocevia di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione in maniera tranquilla e per dare solidità ad una panchina sempre più traballante come quella di Mazzarri al di là delle smentite più o meno convinte di Urbano Cairo. L’infortunio che ha privato il capitano di gran parte della gara nefasta contro l’Inter di Conte lascia ancora acceso il lumicino della speranza in vista di novanta minuti potenzialmente decisivi per la stagione del Torino. Non si forzerà, ma servono energie e leadership per trascinare al di fuori da un tunnel senza fine. Belotti è pronto al sacrificio.