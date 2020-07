Torino, Belotti stuzzicato dall'ipotesi Inter. Dipende tutto da Cairo e da Lautaro

Potrebbe tornare d’attualità per l’Inter il nome di Andrea Belotti, che domani sfiderà i nerazzurri da avversario. Come riportato da Fcinternews.it, l’attaccante si sente pronto per fare il salto in una big, ma c’è da fare i conti con il presidente del Torino Urbano Cairo che chiede almeno 60 milioni per privarsi del Gallo. L’altro nodo è legato al futuro di Lautaro Martinez. Qualora l’argentino dovesse lasciare l’Inter, da Viale della Liberazione si muoverebbero in cerca di un attaccante di livello internazionale. Se invece il Toro rimanesse in nerazzurro, Belotti potrebbe essere ritenuto profilo ideale per coprire il ruolo di terza punta, anche se l’operazione per un giocatore con questo ruolo rischia di essere alquanto onerosa soprattutto per il prezzo del cartellino; l’eventuale inserimento nella trattativa di Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, elementi graditi al Torino, avrebbe solo l’effetto di mitigare la spesa. Anche Fiorentina e Roma hanno chiesto informazioni, coi giallorossi che hanno in rosa quell’Edin Dzeko che rimane il più facile da prendere in rapporto qualità/prezzo. Antonio Conte nutre comunque stima per Belotti, essendo stato da lui lanciato in Nazionale dove oggi è uno dei punti di riferimento.