Torino, Belotti: "Vincerà chi sarà più concreto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino sbarca a Brescia per cercare di conquistare 3 punti fondamentali per alimentare ancora speranze europee. A guidare l'attacco ci sarà Andrea Belotti, schierato da Mazzarri insieme a Verdi. Proprio l'attaccante della nazionale italiana ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito prima del match: "Giocare con Verdi è diverso, ma bisogna farsi trovare pronti perché il mister cambia molti moduli e questo è un vantaggio. Noi siamo a disposizione per qualunque cosa. Nei momenti di difficoltà l'unico modo è reagire di gruppo; oggi sarà una battaglia, loro vorranno vincere davanti ai loro tifosi, ma anche noi abbiamo bisogno di questi punti. Vincerà chi sarà più concreto" sono state le sue parole.