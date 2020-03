Torino, Berenguer può partire: fissato il prezzo, su di lui c'è l'Athletic Club

Alex Berenguer è una delle poche note positive del Torino in questa stagione. E in Spagna l'hanno notato. Stando a quanto riferito da Torinogranata.it, sulle tracce del giocatore si sarebbe messo l'Athletic Club. Il club granata chiede circa 8 milioni di euro per cederlo, considerando che in caso di cessione ai baschi dovrebbe girare 1,5 milioni del compenso all'Osasuna, ex club di Berenguer. Da Bilbao - si legge - si starebbe convincendo a sborsare, la prossima estate, tale cifra.