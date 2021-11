Torino, blindare Bremer è la priorità: offerto un quadriennale da 1,8 milioni a stagione

Blindare Gleison Bremer è una priorità assoluta per il Torino. I corteggiamenti nei confronti del brasiliano sono importanti, ed evitare di ritrovarsi nella condizione che sta caratterizzando la situazione contrattuale di Belotti rappresenta un passaggio chiave per i granata. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club piemontese avrebbe sottoposto a Bremer un quadriennale da 1,8 milioni a stagione che potrebbe rappresentare il viatico ideale per un accordo.