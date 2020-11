Torino, blindato Singo: "Adesso lavoro per essere titolare. Mi trovo bene in tutti i ruoli"

Il Torino blinda Wilfried Singo. Il difensore classe 2000 ha infatti firmato il proprio rinnovo contrattuale con la società granata e attraverso i canali ufficiali del club, ha ringraziato per la fiducia in lui riposta: "Ringrazio il direttore Vagnati, il mio procuratore e soprattutto il presidente: ha dimostrato fiducia in me e mi ha portato al rinnovo. Ringrazio lo staff, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Io sto lavorando per ritagliarmi spazio tra i titolari: non è semplice, ma con l'abnegazione posso riuscirci. all'inizio è stato difficile, ma ora si vedono i frutti: ci spero. Mi sento bene come centrale e come esterno destro, mi trovo bene in tutti i ruoli. Mi hanno aiutato Coppitelli, Mazzarri e anche gli altri allenatori, tutti mi hanno dato ottimi consigli. Il mio sogno? Raggiungere la nazionale, lo spero da quando ero bambino".