© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il giornale brasiliano Hoje em Dia, potrebbe essere già finita l'avventura di Bremer al Torino. Soltanto scampoli di partita per lui in granata, il giocatore potrebbe andare in prestito in A o anche in B italiana. Occhio all'ipotesi turca, è nella shortlist del Besiktas insieme a Berat Djimsiti dell'Atalanta.