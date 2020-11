Torino, buone notizie per Giampaolo: Belotti sarà in campo già lunedì contro la Samp

Andrea Belotti, capitano del Torino, sarà regolarmente in campo in vista della sfida di lunedì contro la Sampdoria. Secondo Tuttosport, l'attaccante dovrà seguire un breve percorso di terapie per il ginocchio malandato ma poi sarà a disposizione di Giampaolo per l'importante posticipo dopo aver saltato la sfida contro l'Inter.