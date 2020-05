Torino, c'è il rebus Bava. L'attuale ds infatti non affiancherà il neo arrivato Vagnati

L'ufficialità di Vagnati come nuovo ds del Torino - attesa per i prossimi giorni - darà vita alla nuova agenda granata. La prima mossa - sottolinea La Stampa - sarà un confronto a tutto tondo tra lo stesso Vagnati e Bava, un contatto dal sapore di passaggio di consegne. L'attuale ds infatti non affiancherà l'ex della Spal, ma potrebbe anche non tornare tra i "suoi" ragazzi. La sua è una posizione di attesa visto che ha ancora due anni di contratto come direttore sportivo: deciderà con calma, ponderando bene ogni offerta dopo il benservito inatteso.