© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky in giornata c'è stato un incontro tra l'agente di Armando Izzo e il presidente del Torino Urbano Cairo. Tema, le offerte pervenute per il giocatore, da parte di Arsenal ed Everton. Entrambe hanno offerto 25 milioni di euro, cifra non ritenuta congrua dal presidente granata. Si va verso l'adeguamento di contratto del difensore.