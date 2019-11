© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altro che lasciare, qui si raddoppia. Tenendo fede alle dichiarazioni di fiducia delle passate settimane, Urbano Cairo è tornato sulla questione legata alla guida tecnica del Torino sottolineando l’unità di intenti totale con il tecnico Walter Mazzarri. Il Presidente dei granata ha tenuto non sono a precisare e rendere nota la sua volontà di prolungare il legame con l’allenatore di San Vincenzo in vista del futuro, ma ha anche parlato della stima datata che nutre nei confronti del suo allenatore. Un inseguimento programmato da diversi campionati prima di arrivare a buon fine, e che ora Cairo vuole suggellare con un rinnovo spazzacrisi. Rinvigorendo la fiducia dell’ambiente nel suo condottiero, ed anche nella sua caparbietà per aver tenuto duro anche nei momenti in cui sembrava decisamente più facile vedere alla tentazione di cambiare.