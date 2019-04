Torino, Cairo rettifica: "Non faccio la tara col Milan, penalizzati pure loro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente granata Urbano Cairo ha fatto una precisazione sulle questioni arbitrali che coinvolgono il Torino, e sulle sue parole che avevano coinvolto il Milan nel suo ragionamento post-partita (link in basso), a seguito del contestato pari interno con il Cagliari: "Non faccio la tara col Milan, anche loro sono stati spesso penalizzati, non so da quanto non avevano un rigore. Il mio ragionamento è riferito a noi, che come squadra abbiamo siamo stati penalizzati. Se tengo il conto ci sono almeno dieci partite in cui avremmo dovuto avere qualcosa", ha dichiarato in collegamento con Tiki Taka.