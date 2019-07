Lyanco non si muove dal Torino. Lo ha ribadito Urbano Cairo ieri sera nel pre-partita contro il Debrecen. Il difensore è rientrato alla base dopo l'ottima parentesi, se pur di soli sei mesi al Bologna. Convincente al punto che i granata non hanno esitato a puntarci forte per la prossima stagione. E anche per il futuro, considerato che il numero uno del club ha dichiarato in merito: "Sul rinnovo siamo vicini, d'accordo su tutto".