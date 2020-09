Torino, capitolo uscite: tante richieste in arrivo

vedi letture

In casa Torino si pensa anche alle operazioni in uscita. Tante le richieste che sono piombate sulla scrivania del direttore sportivo Davide Vagnati nell’ultimo periodo, specie per i gioielli Millico e Segre che sono apprezzati dallo Spezia. Il club ligure potrebbe concedere loro l’opportunità di disputare una stagione da protagonisti nella massima serie. Da valutare anche la situazione di Izzo: Cairo ha identificato in 20 milioni di euro la richiesta di partenza per il centrale difensivo, che pur essendo uno specialista della difesa a tre, è pronto a ritagliarsi uno spazio anche nella linea a 4 di Marco Giampaolo. Richieste anche per Lyanco che piace allo Sporting Lisbona ed al Bologna, mentre per Ola Aina la trattativa con il Fulham è in dirittura d’arrivo.