Torino, come brilla Millico: ora il colpo Verdi

In un periodo del calcio italiano nel quale le plusvalenze sembrano avere la meglio sugli affari di cuore e la programmazione ad ampia gittata, il Torino esprime il proprio dissenso nella miglior maniera possibile. Vincenzo Millico ha infatti confermato le meraviglie che aveva palesato nella sua esperienza con la maglia della Primavera della squadra granata anche in prima squadra, bagnando con il gol l’esordio vissuto in Europa League contro il Debrecen. Sembianze da predestinato per il gioiello di casa Torino, che si propone alla stregua di una alternativa di lusso per il ballo degli attaccanti a disposizione di Walter Mazzarri. Una gamma di scelta ampia, che a breve si dovrebbe arricchire anche con la qualità di Simone Verdi: il passaggio del turno nella competizione continentale offre infatti ai granata lo spunto per cercare di finalizzare un’operazione che con il Napoli è stata impostata ormai da tempo e che necessita solo di entrare nella sua fase operativa.