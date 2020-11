Torino, Conti: "La difesa a 3 è un'opzione da poter percorrere. Belotti pronto per la Samp"

vedi letture

Francesco Conti, vice allenatore del Torino, ha commentato la vittoria di Coppa Italia ottenuta contro l'Entella: "La difesa a 3 può continuare nel suo percorso, senza rinnegare il lavoro precedente. Ce la riserviamo come opzione, perché la squadra sta dimostrando di poter percorrere questa strada e noi vogliamo percorrere la strada più funzionale ai risultati che la squadra merita. Izzo? E' un calciatore forte che stavamo aspettando. Oggi si è proposto molto bene, siamo soddisfatti della sua prestazione e del suo atteggiamento. Zaza ha avuto un periodo di inattività, si sta impegnando molto e ora sta dando risposte concrete sia in allenamento che in partita. Per noi è un calciatore importante. Segre e Buongiorno sono due ragazzi cuore Toro, vedo un futuro roseo per entrambi. Lunedì sarà importante con la Samp, dobbiamo dare continuità alla partita di oggi siamo come spirito, che come prestazione e organizzazione. Belotti? Sta bene, lo stiamo ricaricando per lunedì. Sarà il nostro fiore all'occhiello".