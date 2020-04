Torino, doppio obiettivo a centrocampo: piacciono Bonaventura e Gagliardini

vedi letture

Il Torino pensa a come rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e Tuttosport parla di obiettivi di qualità. I due nomi sono quelli di Giacomo Bonaventura e Roberto Gagliardini. L'interesse dell'Inter per Armando Izzo potrebbe agevolare la trattativa per l'ex Atalanta.