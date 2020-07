Torino, è Belotti show: cinque volte di fila in gol. Il Gallo è nella storia granata

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla vittoria del Torino contro il Brescia (3-1) soffermandosi in particolar modo su Andrea Belotti. Il gol di ieri sera è stato sì quello della liberazione, ma è stato anche quello che lo porta a quota venti centri in questa stagione con il Toro: adesso sono quattordici in campionato, più i sei nei preliminari di Europa League. Ai quali andrebbero anche aggiunti i quattro segnati con la Nazionale, ma questa è naturalmente tutta un’altra storia. Il Gallo migliora anche se stesso: per lui era già un primato personale in carriera l’aver segnato per quattro partite consecutive in Serie A, con quello di ieri sera cala il pokerissimo. Cinque volte di fila in gol, un filotto che nella storia granata era riuscito a grandissimi campioni, come Valentino Mazzola e Julio Libonatti. E nell’epoca moderna a Silenzi e Ferrante. Il record di sempre resta di Franco Ossola, capace di segnare per otto sfide consecutive nella stagione.