Torino, Edera e Zaza per arrivare a Joao Pedro: Vagnati cerca la strada giusta

Il Torino prova a trovare la giusta strada per arrivare a Joao Pedro, obiettivo sensibile per i granata che vorrebbero affiancarlo a Belotti in vista del prossimo campionato. Giulini è pronto a chiedere 20 milioni, che però sono trattabili e che potrebbero essere rivisti in base alle contropartite. Edera e Zaza sono due nomi che interessano ai sardi, ma la lista dei giocatori che potenzialmente potrebbero aprire un canale con il ds cagliaritano Carli sono molti. Bremer o Djidji per la difesa, Lukic o Meité per il centrocampo. Anche Berenguer per l'attacco. Gli incedibili tra i granata sono pochissimi, al massimo due o tre, ed è per questo che l'estate degli scambi potrebbe portare in dote proprio l'attaccante che in questa stagione ha fatto le fortune prima di Maran e ora di Zenga.