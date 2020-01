© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico granata Walter Mazzarri ha parlato a Torino Channel commentando il ko in Coppa Italia contro il Milan: "I ragazzi sono stati eccezionali. La paura dopo il 7-0 subito contro l'Atalanta ci aveva destabilizzato per due o tre giorni, ma si è vista solo nei primi minuti. Poi abbiamo iniziato a giocare bene, abbiamo fatto un'ottima gara sotto molti punti di vista. Anche nel secondo tempo con tante occasioni da gol create. Non abbiamo praticamente concesso nulla fino a quando siamo stati beffati dal gol nel finale che ci ha portato ai supplementari. Ci tengo però a dire che la prova più brutta l'hanno fatta gli arbitri, compreso quel signore al VAR che non so chi sia. Non si può non espellere un giocatore come Rebic. Probabilmente ora avremmo parlato di una gara diversa e del nostro passagio del turno".