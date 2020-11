Torino, futuro assicurato con Singo: c'è l'accordo totale per il rinnovo fino al 2025

Tra Wilfried Singo e il Torino c'è l’accordo totale per il prolungamento del contratto. Arrivato ormai quasi due anni fa sul finire della finestra dei trasferimenti invernali del 2019 dai dilettanti della regione del Denguélé in Costa d’Avorio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - adeso è fatta per un’estensione che potrà arrivare anche al 30 giugno 2025. Il Toro - si legge - piazza un bel colpo di mercato, con una prospettiva garantita, blindando uno dei calciatori nati nell’anno 2000 (compirà vent’anni il giorno di Natale) più interessanti e maggiormente in vista nel nostro campionato, esploso proprio in questo primo assaggio di Serie A.