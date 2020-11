Torino, i ballottaggi di Giampaolo in vista del Crotone

Dopo il successo nel recupero contro il Genoa, il Torino è chiamato a dare nuova prova del proprio upgrade confermandosi nel match contro il Crotone che andrà a precedere la sosta per le nazionali. L’orientamento di Giampaolo sembra essere quello di dare fiducia a gran parte degli interpreti delle ultime gare, anche per costruire qualche sicurezza in più a livello mentale che potrebbe risultare essenziale con il prosieguo del campionato. Tra i pochi ballottaggi nelle possibili scelte del tecnico granata spiccano quelli per la linea difensiva con Bremer favorito su Nkoulou e Rodriguez davanti a Murru per la corsia mancina. Davanti è scontata la conferma di Lukic alle spalle di due punte, con Belotti fuori di discussione, si giocano un posto Verdi e Bonazzoli.