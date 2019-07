© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, attaccante del Torino, nella sua intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche dell'avventura in Europa e dei suoi obiettivi nella stagione che verrà: "Il Torino è una squadra che è cresciuta tanto e asta continuando a farlo. L'Europa è molto importante, anche per convincere i giocatori importanti ad arrivare o a restare. Peccato non giocare nel nostro stadio ma vogliamo fare bene ovunque. Quest'anno secondo Mazzarri supererò il mio record di gol (13 ndr), grazie a lui abbiamo fatto il salto".