Torino, Ichazo in scadenza: non c'è aria di rinnovo

Non pare esserci odore di rinnovo tra Salvador Ichazo e il Torino. Il portiere di riserva granata, in scadenza nel prossimo giugno, non ha ancora avviato la trattativa per prolungare, con il Toro che non ha fretta e che potrebbe anche decidere di arrivare a una separazione a fine stagione. Anche il giocatore dovrà fare le proprie valutazioni, magari preferendo partire a parametro zero per ripartire da un'esperienza che gli permetta di giocare con maggiore continuità. A riportarlo è TorinoGranata.it.