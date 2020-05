Torino, il mercato passa da Raiola: Fares, Bonaventura e Izzo i giocatori interessati

Il mercato del Toro ruota inevitabilmente dalla possibile partenza di Armando Izzo, che piace all’Inter. Conte lo vuole per blindare la sua difesa a tre e Marotta cercherà di accontentarlo. E per averlo è disposto a discutere l’eventuale scambio con Gagliardini, magari inserendo nel “pentolone” pure Pinamonti come prestito. Per il centrocampo il nome di Bonaventura è sempre caldo, ma Tuttosport rilancia anche la candidatura di Mohamed Fares. Raiola è il suo procuratore, come lo è anche di Bonaventura e di Izzo (e pure di Pinamonti), giocatori che in un modo o nell’altro saranno i grandi protagonisti del mercato in entrata e in uscita dei granata.