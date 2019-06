Torino, incontro Cairo-Marotta a Milano: Gagliardini sì, Izzo no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martedì scorso il presidente del Torino Urbano Cairo ha incontrato a Milano l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta per parlare anche di calciomercato.

Conte vuole Izzo - Il nuovo tecnico dei nerazzurri ha messo in cima alla lista delle preferenze per la difesa il centrale granata, ma Cairo l'ha blindato perché al centro dei programmi tecnici di Mazzarri anche in vista del prossimo campionato.

Obiettivo Gagliardini - Il numero uno torinista ha chiesto informazioni per Roberto Gagliardini, pallino di Mazzarri che sembra destinato a lasciare l'Inter in estate. Serviranno almeno 15 milioni di euro per rilevarlo subito, ma il Toro pare assolutamente in pole per portarlo presto alla corte di mister Walter.