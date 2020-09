Torino, incontro con Raiola per Izzo: Cairo vuole 20-25 milioni per cederlo

Tra mercoledì e giovedì, il Torino incontrerà Mino Raiola a Milano per decidere come muoversi per la cessione di Armando Izzo. Il club granata chiede 20-25 milioni di euro, considerati troppi per esempio dall'Inter, che è interessata ma che non si spingerà oltre a un'offerta di 15-18 milioni di euro. Ci sono anche Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina, che però dovranno fare i conti con le richieste di Cairo, che sono alte e che per ora non hanno trovato nessuna sponda tra le interessate. A riportarlo è Tuttosport.