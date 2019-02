© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Armando Izzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo di Torino-Atalanta (uno a zero il parziale dopo quarantacinque minuti): "Perché quell'esultanza? Così, mi è uscita all'improvviso, ho pensato al balletto perché scherzo sempre con i miei compagni negli spogliatoi. Sono troppo felice, dobbiamo continuare così perché l'Atalanta è una squadra forte, non dobbiamo mollare. Il gol lo dedico a mio padre, è sempre con me qualsiasi cosa io faccia".