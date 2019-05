Torino, la coppa per difendere i big. Da Sirigu a Izzo, le conferme pesanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alzare barricate solide, per evitare l'addio di alcuni di alcuni tra i suoi pezzi pregiati: è la missione del Torino in vista dell'anno prossimo, raccontata da Tuttosport. A partire da Salvatore Sirigu, uomo che di punti ai granata ne ha garantiti parecchi. Da rintuzzare in particolare un interessamento della Roma, non così convinta da Olsen, ma neanche il Napoli potrebbe pensarci. Per Cairo, a meno di novità inattese, non si muove.

Gli assalti a Izzo e Nkolou - Decisiva, nel mantenimento delle stelle della rosa granata, una posizione di classifica tale da garantire l’ingresso nelle Coppe. E dopo la strepitosa prova offerta nel derby, anche Armando Izzo ha creato un certo movimento, attorno a sé. Stesso dicasi per Nicolas Nkoulou, l’altra colonna di un reparto che in questa annata ha rappresentato la base dei risultati di Mazzarri.

Riscatto per Djidji - Tra poche settimane il Toro potrà infatti esercitare con il Nantes il riscatto di Koffi Djidji: e la volontà del club è quella di versare i 3,5 milioni di euro che serviranno per completare l’acquisto del difensore centrale. Ora ai box dopo l’operazione al menisco del ginocchio destro che gli ha fatto terminare in anticipo la stagione, tornerà pienamente a disposizione per il ritiro di Bormio.

Un altro anno per Moretti - Emiliano Moretti non ha preso ancora l'ultima decisione sul suo futuro: per lui si prefigura un orizzonte da dirigente, ma prima potrebbe ancora scegliere di rinnovare per un anno.