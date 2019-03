© foto di Insidefoto/Image Sport

La rivincita di Sinisa. La vittoria del Bologna ferma la rincorsa del Torino e riapre le discussioni sulle rispettive guide tecniche. Se da un lato Mihajlovic aveva lasciato un ricordo agrodolce, dall’altro il tecnico del Bologna ha confermato la bontà della sua guida tecnica in un contesto complicato, conquistando una vittoria contro un Torino lanciato più che mai in zona Europa. I granata perdono l’occasione di lanciarsi a ridosso delle big, e lavorano nella sosta sull’insoddisfazione di non aver chiuso alla meglio il ciclo di ferro che li aveva visti protagonisti. I granata, intanto, si godono le convocazioni di Mancini e la presenza di Sirigu e Izzo in maglia azzurra. Testimonianza tangibile di un lavoro svolto nella miglior maniera possibile e di una classifica che può continuare a crescere.