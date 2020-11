Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Muriqi e Pereira, Immobile dalla panchina

vedi letture

Torino e Lazio scendono in campo in questa domenica pomeriggio. I biancazzurri, dopo il focolaio Covid-19, hanno effettuato i tamponi: tanti recuperi per Inzaghi, esordio dal primo minuto per Pereira e Muriqi. Immobile, invece, partirà dalla panchina. Giampaolo schiera il 4-3-1-2 con Lukic tra le linee a supporto di Verdi e Belotti. Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Marco Giampaolo

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. Allenatore: Simone Inzaghi