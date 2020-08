Torino, Linetty: "Ho chiamato Praet e Andersen, ma decide il ds non io"

vedi letture

Karol Linetty come grimaldello per le prossime trattative del Torino? L'ex Sampdoria ne ha parlato oggi in conferenza stampa, indicando due nomi precisi come possibili obiettivi granata: "Ho parlato con Praet e Andersen, devono decidere loro non io. Io glielo dico, se vogliono possono venire qua ma dipenderà dal direttore sportivo".