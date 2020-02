vedi letture

Torino, Longo sfrutta lo stop forza per recuperare Baselli e Zaza

Sfruttare la sosta forzata del campionato per recuperare la miglior condizione. È questo l'obiettivo che Moreno Longo, tecnico del Torino, si è imposto dopo il rinvio del match contro il Parma. Due i giocatori che l'allenatore vuole riportare in condizione: Daniele Baselli e Simone Zaza. Il primo considerato perno imprescindibile della mediana, così come l'attaccante, che comunque era in predicato di giocare da titolare già col Parma, che viene considerato un titolare nel 3-4-3 che l'allenatore ex Frosinone vuole mettere in pratica.