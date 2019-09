© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato anche per il rinnovo del suo contratto: “Ringrazio il presidente per la stima che ha dimostrato nei miei confronti, c'è stima reciproca e ci capiamo, ciò che facciamo lo condividiamo. I contratti sono una formalità: al momento penso solo al Lecce. Quando la società vorrà sedersi, ci troveremo: ma serve trovare il tempo perché sia io sia il presidente lavoriamo tantissimo. Per quelli come me, basta una stretta di mano, non c'è bisogno di firmare".