Torino, Mazzarri: "In Europa non possiamo commettere bischerate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è soddisfatto Walter Mazzarri dopo i due gol subiti nel test disputato ieri dal Torino contro la Pro Patria. Il 3-2 finale, anzi, ha fatto arrabbiare il tecnico toscano, che a fine partita ha commentato: "Abbiamo preso due gol da squadra da Serie C, in Europa non possiamo commettere queste leggerezze. I giocatori, soprattutto quelli che non hanno fatto le coppe, devono capire che prendere gol è letale, soprattutto in casa. C'è ancora una settimana di lavoro, non possiamo sbagliare".

Non solo critiche - Mazzarri, nonostante tutto, riesce a godersi gli aspetti positivi: "Questo gruppo ha un'anima. I ragazzi sono eccezionali. Penso a chi è cresciuto nella seconda parte della scorsa stagione, come Berenguer e Lukic. Anche Zaza e Belotti stanno bene: hanno un bel rapporto, tutto il gruppo è affiatato. Ok la leggerezza, ma dobbiamo stare attenti a non commettere bischerate", riporta Tuttosport.