Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato a Torino Channel il match vinto contro la Fiorentina: “Prima del 2-0 siamo stati bravi a gestire il vantaggio, a non rischiare niente. Dopo il 2-0 mi sono arrabbiato tanto, lo dirò ai ragazzi. Non si può aver paura di pareggiarla, ne parlerò con loro. Sicuramente non potevamo pressare così per tutta la gara, dovevamo fare due gol nel primo tempo e poi cercare il terzo, anche se il campo ha penalizzato i ragazzi tecnici come Verdi e Berenguer. Si è pagato anche un po’ quello, ma non mi è piaciuto il finale di partita”.