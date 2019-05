Torino, Mazzarri: "Sconfitta che non cancella una grande annata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri a Sky Sport dopo Empoli-Torino (4-1):

"Loro inizialmente stavamo meglio fisicamente, poi ci siamo ripresi prima dell'intervallo sbagliando un paio di occasioni. Nel secondo tempo ho messo Iago Falquè che ha fatto la differenza in quel momento. Izzo e Aina non erano al meglio, ma quest'ultimo l'ho forzato perché mancava anche Ansaldi. Dopo il pareggio sembrava che potessimo stravincere, dato che loro si erano impauriti, ma su un contropiede abbiamo concesso il 2-1 e ci siamo disuniti. Dovevamo gestire meglio la situazione sull'1-1, senza sbilanciarci così tanto. I ragazzi hanno preso troppo alla lettera il fatto che oggi il pareggio non sarebbe servito a nulla".

Sull'annata complessiva:

"I tifosi ci hanno applaudito, abbiamo fatto una grande annata. In trasferta abbiamo perso soltanto due partite. Dobbiamo finire il campionato contro la Lazio in un modo diverso".